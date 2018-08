Bavarian og norske PCI Biotech har indledt et præklinisk samarbejde med henblik på at evaluere om de to selskabers teknologier er forenelige, og der er synergier forbundet med et samarbejde.



Det fremgår af en meddelelse fra PCI Biotech.



Resultaterne af det prækliniske forskningssamarbejde vil senere blive evalueret med henblik på at se på potentialet for et yderligere partnerskab, skriver PCI Biotech.



