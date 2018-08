Der er stor konkurrence om pladsen på supermarkedshylderne med specialøl, og det er et marked, som også de store ølproducenter har fået øjnene op for.



Det skriver Berlingske Business.



Det seneste år er der kommet 30 nye mikro- og kontraktbryggerier til, og tendensen er, at det over en bred kam var sværere at tjene penge for mikrobryggerierne i 2017 sammenlignet med årene forinden.



Det viser en gennemgang af de seneste to års regnskaber for 30 mikrobryggerier, som avisen har foretaget.



Ifølge Niels Hald, der er direktør for Bryggeriforeningen, er markedet helt generelt blevet mere konkurrencepræget end tidligere, og selv om markedet for specialøl fortsat vokser, så er væksten svagere end tidligere. Men forventningen er, at der er mere i vente.



"Vi har set estimater, der peger på, at specialmarkedet kan nå op på 20 til 30 pct. af totalmarkedet. Det tror vi bestemt er realistisk. Vi kan se på andre markeder, at forbruget bevæger sig mod netop specialøl, der også er drevet af økologiske og alkoholfrie øl," siger Niels Hald til Berlingske Business.



De store bryggerier har også fået øjnene op for potentialet, og de er gået "meget aggressivt" ind på markedet, vurderer Hans Peter Jepsen, der er formand for foreningen Danske Ølentusiaster, over for avisen.



