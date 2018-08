Et dansk vindmølleselskab kan snart se frem til en ordre fra Sri Lanka.



Det fremgår af avisen The Sunday Times, der citerer Sri Lankas energiminister, Suren Batagoda, for, at valget er faldet på en dansk leverandør af 39 møller med en samlet kapacitet på omkring 100 megawatt (MW).



Møllerne skal bruges til det første af i alt tre vedvarende energiprojekter, som er vedtaget af Ceylon Electricity Board, med henblik på at opføre vind- og solenergi med en samlet kapacitet på 300 MW. De sidste to projekter er solparker.



Vindparken til i alt 200 mio. dollar vil blive finansieret af et lån fra Asien Development Bank, som ventes at falde på plads inden længe.



Vindprojektet skal opføres i Mannar i det nordvestlige Sri Lanka og ventes at være i drift i slutningen af 2019.



/ritzau/FINANS