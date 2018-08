Jefferies: Bedre markedsforhold tegner godt for Mærsks fremtid

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Der er lagt op til bedre resultater for Mærsk i anden halvdel af 2018 og 2019, hvor mindre intens konkurrence på markedet og fortsat god efterspørgsel vil løfte selskabets indtjening markant.



Det vurderer investeringsbanken Jefferies, der på bagkant af fredagens regnskab fra Mærsk gentager sin købsanbefaling og hæver kursmålet til 12.000 kr. fra 11.500 kr.



"Spotraterne på containerfragt er steget til højeste niveau siden 2014 i denne måned, og der er udsigt til bedring som følge af bedre markedsforhold," skriver analytiker David Kerstens i en analyse.



"Forbedrede markedsforhold med mindre handelsspændinger og udsigt til mere stabil kapacitet i andet halvår 2018, udløst af færre leveringer og øget oplægning (af skibe, red.), lover godt for en yderligere stigning i raterne," skriver han.



David Kerstens anslår, at Mærsks driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, vil blive forbedret med mere end 50 pct. i anden halvdel 2018 og i 2019.



"Mærsk-aktierne er faldet omkring 20 pct. i år som følge af stigende oliepris og stigende handelsspændinger. Aktierne handler nu til et historisk lavt niveau svarende til 0,8 gange den bogførte værdi og giver et afkast på 10 pct. baseret på 2019-estimater," skriver Jefferies-analytikeren.



Mærsks regnskab for andet kvartal viste et løft i omsætningen på 24 pct. til 9507 mio. dollar i andet kvartal, men fraregnet købet af rederiet Hamburg Süd, som faldt på plads i december 2017, var væksten på 6 pct.



Driftsresultatet, EBITDA, var på 893 mio. dollar mod 1073 mio. dollar i andet kvartal året før.



Bundlinjen, nettoresultatet for de fortsættende aktiviteter, faldt til gengæld til et underskud på 85 mio. dollar fra et overskud på 10 mio. dollar i samme kvartal sidste år.



Mærsk B-aktien steg fredag 1,8 pct. til 8794 kr., og Jefferies ser dermed et kurspotentiale på 36,5 pct. med bankens nye kursmål. I år er aktien faldet 18,9 pct.



/ritzau/FINANS