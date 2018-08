Kvindelige britiske topledere tjener i gennemsnit knap 25 mio kr mindre end mænd

Kvindelige topchefer i de 100 selskaber, der er en del af det toneangivende britiske aktieindeks FTSE 100 tjener i gennemsnit ca. 3 mio britiske pund svarende til knap 25 mio. kr. mindre end de mandlige topchefer.Det skriver Bloomberg med henvisning til en undersøgelse bragt i Sunday Times.Undersøgelsen viser, at den samlede løn for mandlige topchefer i FTSE 100-virksomheder i gennemsnit er på 5,8 mio. britiske pund svarende til ca. 48 mio. kr., mens kvindernes gennemsnitlige løn er 2,6 mio. britiske pund.Sammenligner man kun selve lønnen er der en forskel på 12 pct., mens forskellen er på 36 pct., når man ser på bonusser og 75 pct. for langsigtede incitamentsprogrammer.For nylig viste en analyse fra Chartered Institute of Personnel and Development samt tænketanken High Pay Centre, at den gennemsnitlige lønning til de øverste direktører i FTSE-100-selskaber steg med 23 pct. i 2017 til 5,7 mio. pund svarende til ca. 47 mio. kr.Ifølge Bloomberg topper Jeff Fairburn, topchef i Storbritanniens største husbygger Persimmon, lønskalaen med 47 mio. pund.Emma Walmsley, topchef i medicinalgiganten GlaxoSmithKline, er den højest betalte kvindelige topchef og får ifølge Bloomberg 4,9 mio. pund.