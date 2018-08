Volkswagen-boss kendte til snydesoftware måneder inden dieselskandale

To måneder inden skandalen om snydesoftware brød løs, blev Volkswagens topchef Herbert Diess angiveligt gjort bekendt med svindlen med computerprogrammerne i dieselmodellerne.Det skriver Reuters med henvisning til det tyske medie Der Spiegel.Ifølge mediet undersøger anklagemyndigheden i Braunschweig topledelsen i Volkswagen, der nægter at have handlet i strid med loven. Der Spiegel baserer sin historie på en række dokumenter fra anklagemyndigheden, der ifølge mediet viser, at Herbert Diess var til stede på et møde 27. juli 2015.På det tidspunkt var Herbert Diess markedsdirektør. På mødet diskuterede højtplacerede ingeniører og chefer angiveligt, hvordan man skulle håndtere de amerikanske myndigheder, der truede med et forbud mod de forurenende dieselbiler.Ifølge Reuters rejser det spørgsmålet om, hvorvidt Volkswagen informerede sine investorer om sagens omfang i tide.Topledelsen gentager dog overfor Der Spiegel, at de ikke har brudt reglerne om oplysningskrav og besluttede ikke at informere investorerne tidligere, fordi de ikke var klar over omfanget af potentielle bøder og strafudmåling.Herbert Diess blev adm. direktør for Volkswagen-koncernen i april i år.