Microsoft Danmark vil råbe de danske politikere op i håbet om at skabe mere regulering af kunstig intelligens.



Årsagen er ifølge Microsoft Danmarks administrerende direktør, Marianne Dahl Steensen, at tiden er inde til at skabe mere tillid til det voksende marked.



"Teknologien begynder at være moden. Vi kan bruge kunstig intelligens til mange funktioner. Når teknologien er klar, så mener vi også at tiden er klar," siger Marianne Dahl Steensen.



Tillid til teknologien





For it-giganten er det vigtigt, at både offentlige institutioner, virksomheder og i sidste ende brugerne får tillid til den relativ nye teknologiform.



"Det er den måde, vi reelt set bedst kan få vores produkter i anvendelse, siger Marianne Dahl Steensen.



Kunstig intelligens findes både på internettet og på hospitalet samt mange andre steder. På Rigshospitalet har robot-lægen Watson været i praktik.



Den skulle anbefale behandlingsform til patienter med forskellige typer kræft.



Teknologien er begyndt at rejse etiske spørgsmål. Det kan være om datamængder eller spørgsmål omkring ansigtsgenkendelse.



Også hvem der sidder med ansvaret i sager, hvor en robot har taget en beslutning, kan være usikkert.



Marianne Dahl Steensens klare anbefaling er, at der altid sidder et menneske i beslutningsprocessen, der i sidste ende er ansvarlig.



Sammen med Microsoft vil Dansk Industri også kæmpe for at skabe dialog omkring teknologien.



"Teknologierne rummer rigtig store perspektiver for os, men den skal også bruges på den rigtige måde," siger Lars Frelle Petersen, der er digital direktør i Dansk Industri.



"Det skal ikke være maskinerne, der ender med at overtage beslutningskraften fra os mennesker. Vi skal fortsat være dem, der sidder ved roret," fortsætter han.



Microsoft har blandt andet investeret i kunstig intelligens, der skal reducere tid og omkostninger i udviklingen af nye typer øl.



