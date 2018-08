Tesla-aktier kører værste uge siden 2016 hjem

Aktiekursen på Tesla kørte sin værste uge hjem i denne uge siden februar 2016.



Det skriver Bloomberg News.



Aktierne faldt fredag 8,9 pct. til 305,50 dollar. Fredagens fald havde ydermere sin baggrund i et interview med Elon Musk i New York Times. Han fortæller blandt andet om et højt arbejdstempo og en konstant tilstand af udmattelse, hvilket påvirker ham negativt og bekymrede bestyrelsen.I interviewet fortæller han også om brug af sovemidlet Ambien.



Han fortalte også, at det tweet han sendte 7. august om, at han ville tage selskabet af børsen til en kurs på 420 dollar per aktie og at finasieringen var sikret ikke var set af nogen, inden han sendte det.



Det var fjerde dag i træk aktien faldt i ugen. og aktien er faldet på 14 pct. i ugen i negativt territorium siden nytår med et fald på 1,9 pct. Aktien har i år handlet til priser mellem 252,48 dollar (2.april) og 379,57 dollar (7.august).



/ritzau/FINANS