Efter opjustering: Bred skare af analytikere løfter kursmål for Carlsberg

Relateret indhold Aktieordbog

En lang række analytikere er kommet med opdaterede kursmål, efter Carlsberg torsdag leverede et solidt regnskab, hvor bryggerigiganten løftede forventningerne til driftsresultatet i 2018.



Hedebølgen, der gennem sommeren har lagt tungt over Vesteuropa, og VM i fodbold fik de ølhungrende kunder til at skylle ekstra mange kolde fra Carlsberg ned, og det har altså været medvirkende til, at Carlsberg i sit halvårsregnskab hævede indtjeningen før skat til 4006 mio. kr., hvor analytikerne havde ventet en indtjening på 3754 mio.



Derfor har Carlsbergs analytikerskare haft travlt med at opjustere sine kursmål.



Société Générale hæver kursmål med 15 pct



Hos franske Société Générale er stigningen størst, og her hæver banken sit kursmål for Carlsberg med 15 pct. til 725 kr. fra tidligere 628 kr.



Den tyske bank Berenberg hæver sit kursmål til 750 kr. fra tidligere 700, svarende til en stigning på 7 pct.



Investeringsbanken Jefferies giver sit kursmål et lille nøk op til 760 mod tidligere 750 kr.



I en analyse spår Jefferies, at der kan være endnu en opjustering i vente, når Carlsberg præsenterer sit regnskab for tredje kvartal.



Carlsberg havde tidligere forventning om, at driftsindtjeningen vil vokse med omkring 5 pct. i 2018, men med halvårsregnskabet skrev selskabet, at de nu forventer en "høj etcifret organisk vækst i driftsresultatet".



Denne udmelding kalder Jefferies for "konservativ", og investeringsbanken ser derfor potentiale for endnu en opjustering, når Carlsberg til november præsenterer regnskabet for tredje kvartal.



"Den opdaterede guidance for den organiske vækst i driftsindtjeningen ser konservativ ud, og vi kalkulerer nu med en vækst i driftsresultatet (ebit) i 2018 på 11,3 pct. med en mulig opjustering, som vi tror kan komme med regnskabet for tredje kvartal," skriver Jefferies i en analyse.



Analytikere: Aktien skal dog ned



Over en bred skare regner Carlsbergs analysekorps med, at bryggeri-aktien, der fredag formiddag handles i kurs 789, skal ned med 6,6 pct. over de næste 12 måneder til kurs 738.



Ni analytikere har lige nu en købsanbefaling på aktien, mens ni siger "hold", og 12 analytikere anbefaler at sælge aktien.



Jefferies spår da også modvind for Carlsberg i 2019, som kan blive presset af højere priser på afgrøder.



"Selskabet har endnu ikke givet guidance for 2019, alligevel mener vi, at der kan komme et pres fra højere kornpriser, og det kan potentielt komme til syne i fjerde kvartal," skriver investeringsbanken yderligere.