Schweizisk storbank: Indtjeningen fra Teslas model 3 er uholdbar

Tesla tjener mere end 3000 dollar per salg af den nuværende prisversion af model 3 sedan, estimerer den schweiziske storbank USB. Men elbilselskabet står til at tabe dobbelt så meget, hvis køretøjet bliver solgt til den lovede pris på 35.000 dollar.



Det skriver Wall Street Journal.



Da Tesla for et år siden besluttede sig for at bevæge sig væk fra at være en luksusniche og mod massemarkedet, lancerede selskabet model 3-bilen, som i dag koster mellem 49.000-80.000 dollar.



Det er et godt stykke over, hvad Teslas topchef, Elon Musk, oprindeligt lovede.



Mens Tesla gradvist vil sænke prisen på Model 3-versionen, kan det være uholdbart, mener Colin Langan, der står bag USB's estimater. Ifølge estimaterne kan det føre til et tab på næsten 6000 dollar per køretøj, hvis de sælges til 35.000 dollar.



Tesla har over det sidste år kæmpet med at accelerere produktionen af model 3, og i slutningen af juni i år opnåede elbilproducenten endelig sit mål om at producere 5000 model 3'er om ugen.



Herefter kan det ifølge Musk tage 3-6 måneder, før Tesla vil sænke prisen til 35.000 dollar.



