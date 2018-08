Amazon overvejer lancering af forsikringsside i UK

Amerikanske Amazon er i gang med at undersøge nogle af Europas største forsikringsselskaber for at se, om de kan bidrage til en ny britisk side med prissammenligninger af forsikringer. Det er et "logisk næste skridt" for virksomheden, mener analytiker.



Det skriver The Guardian.



Flere direktører fra forsikringsbranchen har været i snak med Amazon om muligheden for at være en del af en ny platform for salg af forsikringer. Det tyder på, at den amerikanske online detailkæmpe er på vej mod yderligere udvidelse.



"Som Amazon bliver en større og større del af hjemmet, hvad enten det er produkter leveret til døren, sikkerhedsovervågning eller hjemmeydelser som wi-fi-installation, kan man argumentere for, at forsikring er det næste logiske skridt for firmaet," siger Morningstar-analytiker RJ Hottovy til The Guardian.



En Amazon prissammenlignings side vil potentielt kunne udfordre allerede eksisterende britiske sider, da onlinegiganten kan trække på sine fordele inden for avanceret teknologi, brand og en loyal kundebase.



Mens det stadig er uklart, hvilken form for forsikringer Amazon er på udkig efter, er hustands- og motorforsikringer blandt de mest sælgende på britiske prissammenligningssider.



/ritzau/FINANS