Novo Nordisk køber biotekselskab i potentiel milliardhandel

#PRESS Novo Nordisk acquires Ziylo Ltd to accelerate its development of glucose responsive insulins -- Novo Nordisk (@novonordisk) August 17, 2018

Novo Nordisk køber det britiske selskab Ziylo for at accelerere Novos udvikling af glucose-responsiv insulin, hvilket vil sige en insulin, der modvirker risikoen for insulinchok og kun virker, når blodsukkeret er højt.Novo betaler potentielt mere end 800 mio. dollar for Ziylo, afhængig af en række milepæle i udviklingen af de nye insuliner.Dele af Ziylos aktiviteteter skilles ud i et nyt selskab, der hedder Carbometrics, som opnår alle rettigheder til anvendelse af Ziylos ikke-terapeutiske anvendelser af den glukosebindende molekyler, eksempelvis til diagnostik og blodsukkermåling."Vi er overbevist om, at Ziylos glukosebindende molekyler kombineret med Novo Nordisks verdensklasse-ekspertise på insulinområdet vil kunne skabe grobund for udvikling af glukoseresponsive insuliner, som, vi håber vil kunne fjerne risikoen for hypoglykæmi og sikre optimal blodsukkerregulering for mennesker med diabetes," siger Marcus Schindler, direktør for Global Drug Discovery i Novo Nordisk i en børsmeddelelse.Insulinmarkedet har i det seneste år været hårdt ramt af prispres, og skal insulinproducenterne komme med nye produkter, der kan overbevise indkøberne om højere priser, så er det nødvendigt at vise væsentlige forbedringer.Novo Nordisk håber med dette indkøb, at selskabet kan eliminere risikoen for lavt blodsukker, hvilket Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling tidligere har omtalt som et afgørende fremskridt, for at opnå højere insulinpriser igen.Ifølge Marcus Schindler indtræder virkningen af det nye insuilnmolekyle kun når blodsukkeret er højt, og derfor vil man ikke kun mindske risikoen for lavt blodsukker, men for diabetespatienter vil den jævnlige måling af blodsukkeret også kunne undgås, da insulinet kun virker, når der er brug for det i kroppen. det forklarer han i nedenstående link:Novo Nordisk opnår med købet alle aktier i Ziylo med en forudbetaling og derefter er der en række resultatafhængige betalinger, som gør, at købesummen kan løbe op over 800 mio. dollar. Hvor meget over, angives ikke.De molekyler, som Novo Nordisk overtager er udviklet på universitet i Bristol, og ifølge Novo Nordisk har de udvist en hidtil uset evne overfor glukose i komplekse omgivelser, og nu begynder så arbejdet med at koble molekylerne sammen med Novo Nordisks snart 100-årige viden på insulinområdet, for at udvikle verdens første insulin, hvor man ikke risikerer lavt blodsukker.