Bavarian: Arrowstreet Capital reducerer satsning på kursfald

Arrowstreet Capital Limited Partnership har reduceret sin satsning på yderligere kursfald i Bavarian-aktien. Kapitalforvalteren har nedbragt sin shortposition i Bavarian til 0,79 pct. af aktierne i selskabet mod en andel på 0,89 pct. for blot et par dage siden.



Ved begyndelsen af august holdt Arrowstreet Capital Limited Partnership en shortposition på 1,19 pct. af Bavarian-aktierne.



Ved en shortposition forstås et lån af aktier som sælges umiddelbart i forventning om, at kursen er faldet, når de skal købet tilbage, når låneperioden udløber.



/ritzau/FINANS