Teva får gylden USA-godkendelse: Aktien brager op

Den israelske producent af kopimedicin, Teva, der ledes af danske Kåre Schultz, har fået amerikansk godkendelse af sin kopiversion af Epipen, der anvendes til behandling af livstruende allergireaktioner.



Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.



Det er første gang, FDA godkender en kopiversion af allergimidlet.



Teva har fået godkendelse til behandling med autoinjektion med 0,3 milligram og 0,15 milligram doser til voksne og til børn med en vægt over 16 kilo.



Myland, der markedsfører originalproduktet har over en periode på 10 år hævet prisen på Epipen med mere end 600 pct., og det har bidraget til forbrugerkritik af høje medicinpriser.



Tevas godkendelse kommer samtidig med begyndelsen af en ny skolesæson i USA, hvor forældre typisk supplerer beholdningen af Epipen op, noterer Bloomberg News.



Teva-aktien regerer på godkendelsen med et plus på 6,1 pct. i amerikansk notering.



/ritzau/FINANS