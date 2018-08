ISS-aktien får tæsk efter skuffende regnskab - synker til bunds i C25

Opdateret kl 15.47 - Der er ikke meget at smile af hos ISS-ledelsen torsdag eftermiddag.



Her falder selskabet aktie med næsten 5 pct. på Københavns Fondbørs i kølvandet på et regnskab, der skuffede både analytikere og markedet. Dermed fortsætter pilen nedad, efter værdipapiret tabte omkring 2,4 pct. af sin værdi kort efter, børsen åbnede klokken 9.



Ganske vist levede servicegiganten op til forventningerne omkring den organiske vækst, men både omsætningen og resultatet var ringere end ventet. Driftsmarginalen faldt fra 5 pct. til 4,4 pct. i første kvartal og fra 5,4 pct. til 4,8 pct. i andet kvartal.



Det samlede underskud i kvartalet skyldes en nedskrivning på de europæiske forretninger, heriblandt den hollandske, som er sat til salg.



Derudover er ISS ramt af valutakurserne, der ifølge topchef Jeff Gravenhorst vil have en negativ indflydelse på 3-4 pct. for hele 2018.



"Udfasningen af de gamle kontrakter og indfasning af de nye gør, at der er et svigt i indtjeningen, der forbedres i løbet af året," siger Jeff Gravenhorst, der henviser til ISS's strategi, der går ud på at sikre fremtidens indtjening med store full service kunder - nøglekunder.