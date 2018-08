Anders Heine Jensen ny topchef i MT Højgaard

Anders Heine Jensen er udpeget som ny adm. koncerndirektør i MT Højgaard. Han afløser Torben Biilmann, der blev afskediget i går på grund af manglende resultater.



Den nye CEO er et kendt ansigt i MT Højgaards ejerkreds, hvor Anders Heine Jensen igennem godt et år har været formand i Monberg & Thorsen A/S og samtidig været næstformand i MT Højgaard, hvor han nu indtager chefstolen.



Den nye topfigur hos MT Højgaard er desuden bestyrelsesmedlem hos Haldor Topsøe og i energiselskabernes sammenslutning under DI.



Anders Heine Jensen kommer fra en stilling som adm. direktør i Burmester Wain Scandinavian Contractors.



Formand for bestyrelsen i MT Højgaard A/S Søren Bjerre-Nielsen



"Det glæder mig at meddele, at Anders Heine Jensen tiltræder som ny adm. koncerndirektør i MTH GROUP. Anders Heine Jensen kommer til at gå forrest i indsatsen for at drive forbedringerne af den operationelle drift og indtjeningen i særligt MT Højgaards danske forretning og dermed realisere virksomhedens betydelige potentiale," udtaler Formand for bestyrelsen i MT Højgaard A/S Søren Bjerre-Nielsen



Anders Heine Jensen er maskiningeniør fra DTU og har desuden en HD(U) fra CBS. Han har tidligere været ansat i Ørsted (DONG Energy) og A.P. Møller-Mærsk og har særlige kompetencer inden for infrastrukturprojekter, ledelse, strategi og projektfinansiering samt solid ledelseserfaring fra energi- og entreprenørvirksomheder. Anders Heine Jensen er bestyrelsesmedlem i Haldor Topsøe A/S og DI Energi samt medlem af DI's Internationale Markedsudvalg.



"Med sin ledelseserfaring fra andre videnstunge virksomheder, konkrete resultater og stærke profil er Anders den helt rigtige mand til at styrke koncernen yderligere i et konkurrencepræget marked. Han kommer fra en industri, der har mange lighedspunkter med byggeri og anlæg, og med sit indgående kendskab til MT Højgaards udfordringer og styrker kan han gøre en forskel fra dag ét i jobbet, siger Søren Bjerre-Nielsen.



Anders Heine Jensen:

"Jeg kender jo virksomheden indefra gennem halvandet år som næstformand for bestyrelsen og ved, at der er et stort og uforløst potentiale, som jeg ser frem til at realisere sammen med ledelsen og de mange dygtige medarbejdere i koncernen."