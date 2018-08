DFDS-topchef: Stadig komfortabel med forventningerne trods tyrkisk uro

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

En markant svækket tyrkisk lira og en konflikt mellem Tyrkiet og USA er med til at øge usikkerheden omkring forventningerne til hele 2018 for rederiet DFDS.



Det fremgår af regnskabet for andet kvartal torsdag, men uroen er ikke større, end at selskabet fortsat regner med at ramme de tidligere udmeldte forventninger.



Usikkerheden rammer rederiet, fordi det i starten af juni overtog det tyrkiske rederi U.N. Ro-Ro, men tumulten har ikke ændret på, at DFDS fortsat forventer, at koncernen vil tjene omkring 350 mio. kr. på det nye medlem i den sidste del af året.



- Det mener vi stadig, at vi kommer til, men det er klart, at når vi har et stort fald på tyrkiske lira og en uafklaret situation, så giver det nogle usikkerheder. Men med alt det vi ved, tror vi stadig på, at vi når det forventede resultat, siger Niels Smedegaard, der er administrerende direktør, til Ritzau Finans.



- For i år er vi ret sikre på at nå det her, men der er selvfølgelig ingen, der ved, om krisen mellem USA og Tyrkiet spinner ud af kontrol. Det tror vi ikke, men det ville være naivt at sige, at alting bare er som det plejer, fortsætter han.



I regnskabet nævnes Storbritanniens kommende udtrædelse af EU også som et usikkerhedsmoment, men direktøren regner ikke med, at det vil ændre noget i år.



DFDS venter for 2018 et driftsresultat (EBITDA) på 3000-3200 mio. kr. før særlige poster og en omsætningsvækst på 10 pct. I første halvår lød driftsresultatet før særlige poster 1255,2 mio. kr., og dermed er forventningen også, at indtjeningen vil blive stærkere i andet halvår.



Ifølge direktøren er første kvartal typisk det svageste kvartal, andet kvartal udvikler sig normalt lidt bedre, mens tredje kvartal er højsæson for rederiet, der i fjerde kvartal igen oplever et lille fald fra kvartalet forinden.



