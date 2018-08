MT Højgaards ejere er klar til at fusionere - Højgaard Holding tilbyder kapitalindsprøjtning på 250 mio

I et ekstremt begivenhedsrigt døgn for MT Højgaard, ser det nu ud til at, at ejerfondene er klar til at fusionere.



MT Højgaard har inden for mindre end et døgn nedjusterert forventningerne til årsresultatet markant. Samtidig er topchefen Torben Biilmann blevet fyret - utilsløret fordi han ikke leverede de forventede resultater.



Oven på disse negative forløb kommer så en udmelding om, at ejerne af MT Højgaard, højst overraskende er nået frem til, at entreprenørkoncernen er bedst tjent med at være ejet af et selskab og ikke to som tilfældet er i dag.



Holdingselskaberne Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S, har en fælles fondsbørsmeddelelse oplyset, at man er klar til at fusionere.



Det er højst overraskende, fordi de to ejere for to år siden ikke kunne nå til enighed om en fuison.



Men nu har fondene bag de to holdingselskaber besluttet sig for at genoptage forhandlingerne om en fusion af holdingselskaberne. Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.



»Fusionen vil medføre en enkel, effektiv og transparent koncernstruktur, ligesom fusionen vil skabe afklaring omkring MT Højgaards ejerforhold. Beslutningen er udtryk for fondenes langsigtede engagement i MT Højgaard, og med den forventede likviditetstilførsel får vi ro til at gennemføre det nødvendige fokus på at eliminere tabsgivende projekter og skabe varige forbedringer af drift og indtjening i MTH Group,« udtaler Søren Bjerre-Nielsen, der er bestyrelsesformand i MT Højgaard i pressemeddelelsen.



Med en likviditetstilførsel sigter han til et tilsagn fra Højgaard-fonden om indbetaling af 250 mio. kr. for at få det problemramte byggeselskab på ret køl.



Monberg & Thorsen-siden kommer ikke med et tilsvarende beløb. Hvorfor vil bestyrelsesformand Christine Thorsen fra Ejnar og Meta Thorsens Fond ikke fortælle, men der er lagt op til at majoritetsindehaverne Højgaard Holding, der ejer 54 pct. af aktierne bliver det fortsættende selskab i den nye struktur, der formentlig kræver myndighedsgodkendelse.



"Vi er nået til enighed om at fortsætte dialogen om en fusion for at styrke konkurrencekraften i MT Højgaard, siger Christine Thorsen.