Walmart opjusterer efter stærkt kvartal

Verdens største detailkæde, amerikanske Walmart, opjusterer forventningerne og sender dermed et signal om, at opsvinget har solidt tag i den amerikanske økonomi.



Walmart venter nu et justeret resultat per aktie på 4,90-5,05 dollar i 2018.



Det er væsentligt over analytikerforventningerne om et overskud på 4,81 dollar ifølge Bloomberg News.



På formarkedet modtages opjusteringen med et gevaldigt kursløft på 9 pct. til Walmart-aktien.



Også hvis der ses isoleret på andet kvartal var Walmarts regnskab en positiv overraskelse.



Overskuddet per aktie landede på 1,29 dollar mod ventet 1,22 dollar, og salget i de amerikanske butikker, der har været åbne i mindst et år, steg med 4,5 pct. mod ventet 2,2 pct.



