Torm-topchef: Markedet er det svageste i ni år - ser bedring frem mod 2020

Markedet for at sejle med olieprodukter er det ringeste i mange år, men man skal formentlig frem til anden halvdel af næste år, før der for alvor kan spores bedring.



Det er forventningen hos rederiet Torms administrerende direktør, Jacob Meldgaard.



Fra 2020 skal skibene på verdenshavene mindske deres udledning af svovlpartikler med 85 pct. Det vil ifølge Torm øge efterspørgslen på olieprodukter.



- Lige nu er markedet det svageste, vi har set siden 2009, men vi positionerer os til, at de nye svovlregler træder i kraft i 2020, siger Jacob Meldgaard efter Torms regnskab for andet kvartal.



De nye regler betyder, at rederierne skal bruge olie med et lavere svovlindhold, købe scrubbere - kendt som røgrensere - der renser svovl ud af olien på skibene, eller vælgere andre alternativer som for eksempel flydende naturgas (LNG).



- Op mod det skift vil der være en øget regional handel med de olieprodukter, der skal bruges, så det er først der, jeg kan se en reel faktor, som vil have en positiv effekt på markedet, siger Jacob Meldgaard.



UNDERSKUD I ANDET KVARTAL



Det svage marked betød, at Torm i andet kvartal fik et underskud på 8,9 mio. dollar, hvilket er en forværring fra et minus på 1,6 mio. dollar i samme periode året før. Omsætningen steg til 163,3 mio. dollar fra 157 mio. dollar i andet kvartal 2017.



Jacob Meldgaard forklarer, at underskuddet særligt skyldes heftig konkurrence på markedet, hvor der er for mange spillere til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel.



- Der er rigtig stor konkurrence på markedet fra store råolietankere, som på deres jomfrurejse vælger at gå ind på vores marked og sejle med de produkter, vi normalt sejler med.



- Det skyldes dels, at der kommer mange nybygninger ind, men også at markedet for at sejle med råolie er meget dårligt i øjeblikket. Det er svært at forudsige, hvornår det ændrer sig, siger Jacob Meldgaard.



Han fortæller, at en normal råolietanker kan sejle med, hvad der svarer til seks normale laster af Torms skibe i MR-klassen, som udgør to tredjedele af Torms flåde på 78 skibe.



- Derudover er markedet ramt af, at skibene generelt set sejler kortere distancer, siger Jacob Meldgaard.



FOKUS PÅ EFFEKTIVITET



Trods underskuddet i kvartalet er Jacob Meldgaard tilfreds med, hvad rederiet leverer, og han fortæller, at der er fokus på at være så effektiv som muligt.



- Vores fokus i maskinrummet er blandt andet at få toplinjen til at være så god så muligt. Vi har haft fokus på at sænke hastigheden på vores skibe med omkring 10 pct. de seneste måneder, og det gør, at vores indtjening per dag bliver bedre i det her svære marked, siger Jacob Meldgaard.



Et opkøb eller en fusion med en konkurrent kunne også være en vej til at skabe en bedre balancen på markedet, og Torm er fortsat åben for den mulighed.



- Vi er åbne over for konsolidering. Det ville være positivt for industrien, men vi har en størrelse i vores segment i dag, der gør, at det er noget, vi skal. Vi er i forvejen blandt de bedste til at få indtjening i ethvert givet marked, siger Jacob Meldgaard.



Torm-aktien falder efter regnskabet 3,2 pct. til 40,75 kr. og er i år dykket 23,8 pct.



/ritzau/FINANS