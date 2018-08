Fusion af MT Højgaard-ejere er igen i spil

Relateret indhold Artikler

En fusion af MT Højgaards to ejere, Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, er igen i spil.



De to børsnoterede selskaber, der begge er primært ejede af to fonde, har tidligere kigget på en fusion, men droppet planerne.



Men nu er de to fonde, Knud Højgaards Fond samt Einar og Meta Thorsens Fond, igen klar til at sonderede mulighederne. Det skriver de to børsselskaber i en fondsbørsmeddelelse.



Højgaard Holding ejer 54 pct. af MT Højgaard, mens Monberg & Thorsen har de resterende 46 pct.



/ritzau/FINANS