Byggematerialevirksomheden H+H har leveret en solid opjustering af forventningerne til 2018, hvilket primært sker på baggrund af en stærk udvikling i Polen og udsigt til høj vækst i England i andet halvår.



Samtidig er væksten i Vesteuropa kommet tilbage i andet kvartal, efter at regionen i starten af året var ramt af vintervejret.



- Det, der primært overrasker positivt i halvårsregnskabet, er den polske vækst, siger selskabets administrerende direktør Michael T. Andersen til Ritzau Finans efter regnskabet, der viste en organisk vækst for de seks måneder på 11 pct. og en omsætning på 1,1 mia. kr.



Han uddyber, at den polske vækst var højere i første kvartal end i andet, efter at der ikke har været mulighed for at producere så meget ekstra, da fabrikkerne i Polen kører på kapacitetsgrænserne.



- Der er en begrænsning på, hvor meget mere volumen vi kan få ud af fabrikkerne, så i andet kvartal er fremgangen mere drevet af priserne end i første kvartal, hvor vi i forhold til året før fik mere volumen ud også, siger Michael T. Andersen.



I Vesteuropa kom væksten i andet kvartal endvidere tilbage, i takt med at vinteren trak over og et mere byggevenligt vejr indfandt sig på selskabets hovedmarkeder i regionen.



- I Vesteuropa har vi set et "catch up", efter at vi i første kvartal havde negativ organisk vækst på grund af den meget voldsomme vinter, forklarer H+H-direktøren.



H+H mere end fordobler i regnskabet forventningerne til den organiske vækst i 2018 til 11 pct. fra tidligere 5 pct. Her spiller positive forventninger til England også ind.



- Fremadrettet kan vi stadigvæk se, at Polen kommer til at trække meget, men der kommer også til at være vækst fra England, efter at vores fabrik i Borough Green er blevet opgraderet, siger Michael T. Andersen.



Den engelske fabrik har i en periode været nedlukket for opgraderingen, hvilket har betydet import fra andre markeder og begrænsninger i kapaciteten.



- Nu har vi fået kørt fabrikken ind og dermed fået vores produktionsvolumener tilbage i England. Det betyder, at vi ikke har nogen restriktioner i forhold til kunderne, hvilket vil forventer kommer til at give en stor organisk vækst i andet halvår.



- Jamen der er gode markeder alle steder, men i England forventer vi ret stor vækst i andet halvår, og Polen bliver ved med at overraske positivt, siger Michael T. Andersen.



