Corona-brygger investerer 4 mia. dollar i grønt guld

Constellation Brands, som står bag ølmærket Corona, investerer omkring 4 mia. dollar i den canadiske marihuana-producent Canopy Growth. Canopy Growth er en af de største virksomheder, som satser på cannabis-holdige drinks og andre produkter.



Det skriver The Wall Street Journal.



Constellation, som også producerer Robert Mondavi-vine og Svedka-vodka, har haft gavn af det amerikanske salg af Corona og Modelo, som begge har mexicansk oprindelse. Men overordnet set er ølforbruget i USA faldende, da forbrugerne dropper amerikanske pilsner til fordel for vin, spiritus og alkoholfri drinks.



- Cannabis er det logiske fjerde ben for øl-, vin- og spiritusvirksomheder, hvilket giver Constellation en total humørmodulerings-portefølje, siger Rob Sands, som er administrerende direktør, til The Wall Street Journal.



Constellation sagde i onsdags, at de vil investere 3,88 mia. dollar for at øge ejerandelen i Canopy til 38 pct. Aftalen giver Constellation retten til at investere yderligere 3,4 mia. dollar for at opkøbe en bestemmende aktiepost.



Canopy omsatte for mindre end 60 mio. dollars seneste regnskabsår.



/ritzau/FINANS