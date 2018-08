(Korrektion: Tal for forventet omsætningsvækst rettet i første afsnit.)Rederiet DFDS fastholder forventningerne til 2018 om et EBITDA-resultat på 3000-3200 mio. kr. før særlige poster og en omsætningsvækst på 10 pct.Dog er der større usikkerhed om forventningerne på grund af de store udsving i den tyrkiske lira.Det fremgår af rederiets regnskab for andet kvartal af 2018.DFDS opjusterede forventningerne i forbindelse med opkøbet af det tyrkiske rederi U.N. Ro-Ro./ritzau/FINANS