ISS i valutamodvind men fastholder forventninger

Den internatinale servicegigant ISS er udfordret af valutaskred, og har i det seneste halvår haft et dyk i omsætningen på hwenholdsvis 1 pct. i første kvartal og 1,6 pct. i andet kvartal. Begge er målt i forhold til samme periode sidste år.



Der er også en nedadgående tendens i resultaterne, der heller ikke ligger på sammme niveau som i 2017.



Driftsmarginalen er dykket fra 5 pct. til 4,4 pct. i første kvartal og fra 5,4 pct. til 4,8 pct. i andet. Begge målt i forhold til samme kvartaler året før.



Bundlinjen skuffede med et underskud i kvartalet på grund af en stor nedskrivning.



Med baggrund i en omsætning, der faldt til 19,7 mia. kr., kunne ISS notere sig et nettounderskud på 315 mio. kr. i kvartalet. Analytikere adspurgt af Ritzau Estimates ventede en omsætning på 19,7 mia. kr. og et nettooverskud på 444 mio. kr.



ISS var dog påvirket af en nedskrivning på 629 mio. kr. i kvartalet på forretningsenheder, der er sat til salg i forskellige lande.



I andet kvartal sidste år var omsætningen 20,1 mia. kr., og det rapporterede nettooverskud kom ind på 395 mio. kr.



Jeff Gravenhorst, adm. direktør, ISS A/S:



"ISS's stabile præstationer fortsætter med solid organisk vækst. Det er drevet af starter på nye kontrakter og ekspansion af ingegrerede Facilility Service kontrakter med både danske og udenlandske nøglekunder - bl.a. Lego og ABB."



Han anser den valutamæssige modvind som et kortvarigt fænomen, der ikke vil ændre på ISS samlede forventninger for året.