Carlsberg-optakt: Måske forventningsløft grundet godt vejr

mio. kr. H1 2018 (e) H1 2017 FY 2018 (e) FY 2017 Omsætning 30.550 31.176 60.541 60.655 - Vesteuropa 17.890 18.243 35.487 35.716 - Østeuropa 4951 5502 10.487 10.925 - Asien 7721 7400 14.537 13.944 EBIT før særlige poster 4193 4125 9164 8876 - Vesteuropa 2353 2326 5309 5144 - Østeuropa 967 1047 2192 2220 - Asien 1587 1494 3099 2905 Særlige poster -40 38 -43 -4565 Resultat før skat 3754 3812 8350 3523 Nettoresultat efter minoriteter 2340 2304 5232 1259

Det er ikke usandsynligt med et løft i forventningerne hos Carlsberg, når regnskabet for første halvår leveres torsdag morgen. Det ventes i øvrigt at vise et stort set uændret nettoresultat og driftsresultat (EBIT) før særlige poster.Både i 2016 og 2017 opjusterede Carlsberg først i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal, men denne gang kan bryggerikoncernen nok ikke sidde det gode vejr i det meste af både Øst- og Vesteuropa overhørig, og en opjustering allerede nu er derfor sandsynlig.Det vurderer blandt andre finanshuset Jefferies' bryggerianalytiker, Edward Mundy.Endnu en opjustering kan endda komme på tale, hvis det gode sommervejr fortsætter i august og september."Der er lette sammenligningstal i både Vest- og Østeuropa i tredje kvartal," påpeger Jefferies.Sydbanks analytiker Morten Imsgard udelukker heller ikke en opjustering, men venter dog, at Carlsberg fastholder den relativt bredt formulerede indtjeningsprognose om at levere en midt éncifret organisk vækst i resultatet af primær drift i 2018.Konkret for Vesteuropa venter Sydbank en stigning i den solgte volumen på 2,8 pct. i andet kvartal drevet af det ekstraordinært gode sommervejr på de nordeuropæiske markeder. Morten Imsgard venter desuden, at Carlsberg har været i stand til at sælge flere premiumøl, hvilket også bidrager til omsætningsvæksten.For halvåret ventes omsætningen at blive 17.876 mio. kr. i Vesteuropa, mens konsensus hos syv analytikere, der har leveret estimater til Ritzau Estimates, er 17.890 mio. kr. De skønner, at EBIT for halvåret bliver 2353 mio. kr.I Asien ventes en volumenvækst på 5,2 pct. i andet kvartal. Desuden venter Sydbank, at Carlsberg kan rapportere om en fortsat positiv forskydning i salget mod et øget salg af premiumbrands.Sydbanks analytiker venter en god salgsudvikling i Kina og Vietnam drevet af et øget salg af internationale brands. For halvåret venter han en omsætning på 7713 mio. kr. Ritzau Estimates har et konsensus på 7721 mio. kr. med et halvårs EBIT-resultat på 1587 mio. kr.I Østeuropa ventes volumenomsætningen at stige 3,3 pct. i andet kvartal drevet af et relativt let sammenligningsgrundlag, godt sommervejr og øget salg i forbindelse med VM i fodbold i Rusland."Jeg venter derudover, at pris- og mikseffekter vil bidrage til at løfte omsætningen, mens valutakursmodvind fortsat tynger omsætningsudviklingen i Østeuropa i andet kvartal," vurderer Morten Imsgard. For halvåret ventes en omsætning på 4943 mio. kr.Her ligger Ritzau Estimates konsensus på 4951 mio. kr. med et halvårs EBIT-resultat på 967 mio. kr.Analytikernes forventninger til Carlsbergs regnskab for første halvår 2018:(e) Estimater indsamlet af Ritzau EstimatesOp til syv analytikere har leveret estimater og fem har givet anbefalinger af Carlsberg-aktien. Anbefalingerne fordeler sig med to "køb", en "hold" og to "sælg".Regnskabet ventes torsdag morgen klokken 7.00./ritzau/FINANS