Vestas-finansdirektør: Nye tariffer rammer også andre vindmølledele end stål

Vestas og vindmøllebranchen ser ud til at blive ramt på flere fronter af handelskrigen.



Udover de allerede indførte toldsatser på stål, som har fået prisen på Vestas' største råvare til at stige i USA, er der også udsigt til tariffer på vindmøllekomponenter.



- Nu er der også andre tariffer på vej på import af komponenter i USA - i tre bølger - og det vil sandsynligvis påvirke både store og små vindmølledele. Vi er nu ved at evaluere, hvad det betyder for os, både lokalt i USA og globalt, siger Marika Fredriksson, Vestas' finansdirektør, oven på Vestas' halvårsregnskab.



Selv om der ikke er fuldt overblik over konsekvenserne endnu, har Vestas planer om at angribe problemet på flere måder, fortæller hun.



- Selvfølgelig prøver vi at afbøde effekten via vores variable omkostninger. Vi ligger i forhandlinger med både leverandører og kunder, så vi tager fat i alle de redskaber, vi kan, siger Marika Fredriksson.



Finansdirektøren forventer - ligesom det er tilfældet hos konkurrenten Siemens Gamesa - at det ikke er muligt at vælte hele prisstigningen fra toldsatserne over på kunderne.



- Det er svært at sige, for det afhænger af forhandlingerne, men jeg tror forventningen er, at vi alle - leverandører, producenter og kunder - deler den samlede byrde på markedet, siger Marika Fredriksson.



Vestas drager dog lidt fordel af sit verdensomspændende produktionsapparat, som gør, at selskabet til en vis grad kan flytte indkøb og produktion rundt, pointerer direktøren.



- Der er ingen, der ser frem til den slags forstyrrelser i markedet, men med vores globale tilstedeværelse har vi en bedre chance for at kompensere for det. Det er et faktum, siger Marika Fredriksson.



