Udlejningsplatformen Landfolk skal udbyde sommerhuse med særlig charme. Selskabet har Bestseller-rigmanden Anders Holch Povlsen i ejerkredsen

Kun to år efter, at et succesfuldt iværksætterpar solgte udlejningsvirksomheden Gaest.com til Airbnb, starter de to en ny bookingplatform til udlejning af sommerhuse. CitatPå udlejningsplatformen L...