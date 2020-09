Københavns Byret beskytter mand med navneforbud i en sag om salg af aktier i et C25-selskab.

En ansat i et større børsnoteret selskab er blevet sigtet af Bagmandspolitiet for at have udnyttet intern viden, da han solgte aktier i selskabet. Selskabet er med på C25-indekset og hører dermed t...