Analytiker om Chr. Hansens opkøb før torsdagens regnskab: “Usikkerheden om de tre opkøb har været med til at så tvivl om, hvorvidt selskaberne nu er så gode som forventet”

Blandt analytikerne er der en overvægt, der mener, at Chr. Hansen-aktien er for højt prissat og anbefaler et salg

Virksomheder Eksklusivt for kunder