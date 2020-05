Coloplast leverer et bedre kvartalsregnskab end ventet. Analytikere mener, at det skyldes, at kunderne har hamstret produkter og opbygget et “lager” under krisen, og de understreger, at de fulde effekter af covid-19 for virksomheden ikke kan ses i regnskabet endnu

Salget buldrede afsted i andet kvartal, januar-marts 2020, for medicokoncernen Coloplast, der lander et regnskab, som slår markedets forventninger. Ifølge analytikere skyldes den stærke start på 20...