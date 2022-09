Virksomheder Kæmpeopkøb rygtes klar – kan gøre DSV til verdens største

Den tyske stat har endelig besluttet sig for at afhænde DB Schenker, skriver Reuters, og det kan være gode nyheder for DSV

DSV er mulig bejler til DB Schenker, som ifølge Reuters skal sættes til salg med et prisskilt på op mod 20 mia. euro, svarende til 149 mia. kr. Arkivfoto: Marvin Ibo Güngör/AP/Ritzau Scanpix