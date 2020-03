Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Verdens største webbutik, Amazon, har så stor efterspørgsel at selskabet vil hyre 100.000 ekstra medarbejdere. Samtidig hæves minimumslønnen

Som andre webbutikker oplever Amazon en kraftigt øget efterspørgsel, på grund af corona-udbruddet.Aamzon har tidligere advaret om, at virksomheden var ved at løbe tør for en række husholdningsartik...