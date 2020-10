Det måtte ske på et tidspunkt, og omsider sker det. Alm. Brand opgiver at drive bank og sælger sin bankforretning til Sydbank

Hvis man ser bort fra, at det burde være sket for 15-20 år siden, så giver det god kommerciel mening, at Alm. Brand sælger sin bankforretning. Bedre sent end aldrig, som bekendt, selvom det er en f...