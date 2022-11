Virksomheder Allergiboss om tabletsalg: “Var måske lidt friskt at opjustere efter første halvår”

Carsten Hellmann, topchef i ALK, må trække tidligere opjustering af tabletsalg tilbage efter ni måneder af 2022. Arkivfoto: Nina Pilgaard

Tom Frovst 10. nov. 2022 KL. 10:58 Gem til senere

Et skridt frem og så et tilbage, har det været for ALK’s udsigt for tabletsalget, der er ramt af en svag pollensæson i Tyskland