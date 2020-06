Aldis underskud når nyt lavpunkt på over en halv milliard i Danmark

Opdateret 12.48 Den tyske discountkæde Aldi kæmper fortsat på det danske marked for dagligvarer. I 2019 nåede det samlede underskud for de 180 danske butikker 512 mio. kr.Året før lød underskuddet på 381 mio. kr.Omsætningen lød på 3,6 mia. kr. – på linje med omsætningen i 2018.“Ledelsen vurderer resultatet som utilfredsstillende, men forventet, med baggrund i de investeringer i moderniseringen, der blevforetaget i regnskabsåret,” lyder det i regnskabet.Kæden har været i Danmark i 43 år og er i gang med en turnaround. Aldi Danmark har bl.a. planer om at åbne 60 nye butikker de kommende år. Desuden overvejer discountkæden at flytte flere butikker til nye placeringer og modernisere en række yderligere butikker. Indtil videre er 50 af de danske Aldi-butikker blevet ombygget, mens de resterende 130 butikker har set en mindre renovering.Kæden forventer derfor, at underskudsforretningen vil fortsætte i 2020, men dog med bedring fra 2019.“Den igangsatte revitaliseringsplan for Aldi Danmark er uændret og forventes at øgemarkedsandelen i de kommende år. Der vil således fortsat ske betydelige investeringer i butiksnettet, medarbejderstab m.v., der vil belaste årsresultaterne, hvorfor resultatet for 2020 igen forventes negativt i betydelig størrelse, men bedre end 2019,” skriver selskabet i regnskabet.Pengeindskud fra ejerenSå sent som i april var den pressede discountkæde, som altså står midt i en omfattende turnaround, ude og hente et trecifret millionbeløb – 370 mio. kr. – til den danske del af forretningen. Med det beløb har ejerne på kun to år sendt knap 1,5 mia. kr. i kapital til Aldi Danmark, som de seneste ni regnskabsår har tabt ca. 2,4 mia. kr.“Selvom vi har en lille procentdel af det danske marked tror ejerne på, at Aldi Danmark kan få en skarpere og bedre position blandt kæderne i Danmark. De tror rigtig meget på det danske marked,” sagde pr- og kommunikationschef til Børsen i april i den forbindelse. Ligesom han understregede, at det heller ikke var sidste gang, Aldi Danmark kommer til at hente penge fra sine ejere.Den danske supermarkedsgigant Salling Group sidder fortsat på størstedelen af det danske discountmarked med sine Netto-butikker, men det seneste regnskab fra Rema 1000 viste, at den norskejede kæde med 343 danske butikker har løftet sin markedsandel i Danmark til 15,5 pct. fra 14,4 pct.