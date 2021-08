Aktionær i FLS efter milliardopkøb: “Det er sidste udkald for Thomas Schulz”

FLS' milliardopkøb af Thyssenkrupps minedivision kan blive et vendepunkt for FLS, men kravene om succes er nådesløse for koncerndirektør Thomas Schulz

Virksomheder Eksklusivt for kunder