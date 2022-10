Virksomheder Kort arbejdsuge skal give advokater et kvantespring ind i fremtiden

Advokaterne Molt Wengel har arbejdet målrettet for at skabe luft i medarbejdernes kalender og hjerne, og nu er overarbejde blevet en sjælden ting. Det mentale overskud bruges til at fortolke designtænkning, og som de første i verden skal de bruge det i deres tilbudsgivning og andet juridisk arbejde

“Jeg har oplevet undervejs, at vi har formået at få nogle advokater tilbage til advokatbranchen på grund af vores nye strategi,” fortæller Anne Katrine Schjønning. Foto: Simon Fals