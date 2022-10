Virksomheder Adidas forventer omsætningstab på over 1,8 mia. kr. efter annullering af kontrakt

Adidas har valgt at droppe Kanye West og regner nu med et omsætningstab på over 1,8 mia. kr. efter indstilling af salg og produktion

I samarbejde med Adidas lancerede Kanye West sin første tøjkollektion i 2015 kaldet Yeezy Season 1. Arkivfoto: Lucas Jackson/Reuters/Ritzau Scanpix