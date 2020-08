Act.Global-stifter under strafansvar i skifteretten to uger før rekonstruktion: Vi har fået tilført 61 mio. kr. i år - og der er 25 mio. kr. mere på vej

To uger før Act.Global blev taget under rekonstruktion, fortalte stifter Carsten Jensen, at der var flydt 61 mio. kr. ind i kassen alene i år

