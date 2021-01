Accenture skal også være aktiv med opkøb i markedet, siger Carsten Sachmann, ny landechef for Accenture i Danmark

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Konsulentbranchen er i opbrud på det danske marked, hvor flere førende konsulenthuse det seneste år har slået pjalterne sammen for at sikre sig større muskler at spille med. Den udvikling vil den g...