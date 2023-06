Virksomheder Lille energihandler fra Aarhus tjener over 20 mio. kr. pr. medarbejder

Et usædvanligt år på energimarkedet har sendt overskuddet op over 100 mio. kr. for de fem energikøbmand fra Aarhus

De fem partnere Mujo Islamovic, Khalil Abouardini, Sebastian Lund, Peter Kudsk og Anders Lindberg Juel kan efter rekordår trække 35 mio. kr. ud i udbytte fra Nordic Energy House. Foto: PR