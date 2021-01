Blandt andet på grund af øgede transferindtægter forventer AaB plusregnskab på mellem 8 og 10 mio. kr.

Fodboldklubben AaB opjusterer sine forventninger til regnskabsåret for 2020. AaB forventede tidligere et resultat i intervallet fra minus 2 mio. kr. til plus 3 mio. kr., men nu forventer man et pl...