78-årig dømt: Hjalp med hvidvask af 49 mio. kr.

En sjællandsk blikkenslager kan nu også sætte aktiv stråmand for kriminelle på cv'et, efter at han tirsdag er blevet dømt for at have hjulpet med hvidvask af 49,3 mio. kroner

