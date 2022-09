Virksomheder 34-årig advokat sagde op for at få et mere balanceret arbejdsliv – og han er ikke alene om det ønske

Trods flere års fokus på arbejdsvilkår i advokatbranchen er trivslen stadig lav, og et stort antal ønsker at arbejde færre timer – eller helt at forlade jobbet. Det kan få store konsekvenser for det samfundsvitale erhverv