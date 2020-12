33-årige Jannick Malling har gjort det muligt for investorer at købe sig ind i Amazon for 1 dollar: Nu rejser han 400 mio. kr. til investeringsplatform

Venturefonde og kendte mennesker skyder millioner i platformen Public, der er startet af 33-årige Jannick Malling

Siden 1989 har den mere end 3 ton tunge bronzeskulptur af en angribende tyr tronet på den nedre del af Manhatten i New York som et vartegn for New York Stock Exchange og et symbol på fremgang og ve...