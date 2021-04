2021 bliver et vigtigt år for Ørsteds vækstjagt: Direktør ser især mod Japan, Storbritannien og USA

En lang række udbudsrunder for havvind verden over står til at skabe store muligheder for Ørsted og konkurrenterne i år. Energikoncernens økonomidirektør vil ikke afsløre de konkrete planer, men der kigges bl.a. mod USA, Japan og Storbritannien

