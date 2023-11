Udland Anklaget: Hybris for Kinas præsident Xi – anklaget for at slå Kinas vækst ihjel

For to år siden sagde præsident Xi, at Vesten er på nedtur, og Østen er i fremgang. Det billede er på kort tid vendt 180 grader

Præsident Xi Jinping, Kina, ankommer til San Francisco International Airport inden mødet med bl.a. præsident Joe Biden. Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix