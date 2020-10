Det er ifølge WHO blevet foreslået af nogle, at coronavirusset skulle løbe frit med henblik på flokimmunitet.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det er uetisk at lade coronavirusset "løbe frit" med henblik på flokimmunitet.Det siger Verdenssundhedsorganisationens (WHO) generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på et virtuelt pressemøde m...