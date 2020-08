Teknologien skal forhindre, at coronasmitte spreder sig. Men globaliseringen og tæthed er en forhindring.

Verden bør være i stand til at at få pandemien med corona inddæmmet inden for to år, siger lederens af FN's verdenssundhedsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Han tror, at en mere udviklet tek...